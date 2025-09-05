ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класирания в световните к...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21239773 www.24chasa.bg

Гуцанов за нападението срещу инспектори: Заставам зад всеки свой служител, който работи съвестно

2060
Борислав Гуцанов

„Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани". Това заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов . Поводът е, че екип на Инспекцията по труда е нападнат с брадва при проверка на заведение в Димитровград, при която са установени четирима работници без трудови договори.

„За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички", каза министърът.

В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.
„Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега", категоричен е министър Гуцанов.

Борислав Гуцанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол