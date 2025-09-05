Най-възрастната варненка празнува 106-ия си рожден ден

На 29 септември тази година най-възрастната жителка на Варна Евдокия Чочева ще навърши 106 години.

Тя е родена и израснала в сърцето на града - в Гръцката махала, в близост до един от най-старите храмове в града „Св. прпмчца Параскева". Отгледала е син и дъщеря, а днес се радва на внуци и правнуци, които живеят в Швейцария и далечна Канада.

Повече от 13 години възрастната жена ползва услугите на Домашния социален патронаж във Варна и е благодарна за тази възможност. За социалните услуги тя научава случайно, по време на разговор с млада жена в близкия до дома ѝ парк.

Чочева споделила, че откакто е вдовица, вече не ѝ доставя удоволствие да готви само за себе си. Често не успявала да прецени количеството храна и редовно я изхвърляла.

Непознатата реагирала светкавично на историята, като я уверила, че за възрастните хора във Варна има специална служба, която предлага различни социални услуги и разносът на топла храна по домовете е една от тях.

Даде ми телефон на патронажа и аз се обадих още на същия ден. Отговориха ми, че списъкът за такава подкрепа е голям и може да се наложи да чакам дълго. Благодарение на късмета ми се обадиха и още на следващия ден ме включиха в услугите на Домашен социален патронаж, разказва Чочева.

По думите ѝ няма нищо по-благородно от това да правиш компания на възрастен човек и да се погрижиш за това той да получи топла и вкусна храна, затова тя оценява високо възможността да ползва социалните услуги на Община Варна. Храната, която не успява да консумира, споделя със социално слаб мъж, който живее в същата кооперация.

Днес, в навечерието на 106-ата си годишнина Евдокия Чочева ползва няколко от услугите на Домашен социален патронаж - освен топло приготвена храна по диети, която получава три пъти в седмицата, веднъж седмично я навестява медицинска сестра, която следи здравословното ѝ състояние. Два часа всеки делничен ден възрастната жена прекарва с домашен социален асистент, който ѝ помага за домашната работа, ежедневната рутина, почистването и пазаруването.

Всеки ден четем книги, тя обича българската класическа литература, с часове може да рецитира стихотворения на българските поети. Суетна е и дори на тази възраст е много взискателна към външния си вид, разказва социалният работник. Той споделя още, че възрастната жена се интересува от политика, ежедневно държи да ѝ чете последните новини във вестниците. Любимите ѝ предавания са „Делници" с Николай Колев по телевизията и „В ефир сте" с Даниела Стойнова по Радио Варна. Винаги е позитивна, обича съседите си, сама пише стихове, всяка вечер рецитира преди да заспи, помни огромно количество информация, затова и времето, прекарано с нея, е приятно и минава неусетно, споделят още експертите от социалния патронаж.

Един от любимите поети на Евдокия Чочева е Никола Вапцаров. Знае наизуст поне 12 негови стихотворения, а за безупречното си изпълнение на неговата „История" получава награда лично от флотилен адмирал Боян Медникаров по време на националния конкурс „Вапцарови дни", хвали се лично тя. Работила е като учителка-доброволка, като автор в списание и като библиотекар, откъдето идва голямата ѝ любов към книгите. Във входа на кооперацията където живее, общността е инсталирала малка стенна библиотека, за която се грижат заедно и където всеки съсед оставя книги от личната си колекция, за да се четат от всички.

Въпреки че вече е трудноподвижна, до ден днешен всяка сутрин Евдокия прави лека гимнастика, след което излиза на своята тераса, за да благодари за живота, да отправи поздрав към новия ден и да се зареди с позитивна енергия.