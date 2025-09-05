Полицаите в Пловдив организират турнир по стрелба в помощ на семейството на загинал колега

Състезателите - 67 мъже и 21 жени, мерят сили в 2 дисциплини

Пловдивската дирекция на полицията организира републикански турнир по стрелба с пистолет за служители. Идеята за това е на редови униформени, които са избрали той да се проведе в навечерието на 6 септември - Съединението на България. Това не е случайно - освен израз на професионалните качества и спортния дух на служителите на реда надпреварата е свързана и с каузата за набиране на финансови средства в помощ на семейството на загинал колега от дирекцията.

В рамките на днешния ден на предоставения безвъзмездно стрелбищен комплекс „360 градуса" в село Войводиново общо 33 отбора от различни подразделения на МВР в страната и техни съмишленици от военни формирования и любителски спортни клубове мерят сили в първия републикански турнир по стрелба с пистолет „Съединение".

Състезателите - 67 мъже и 21 жени, са служители в ГДНП, ГДБОП, СДВР и областните дирекции в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Бургас, Ловеч, Русе, Враца, Зонални жандармерийски управления в София, Бургас и Кърджали, както и Военна полиция и Съвместно командване на специални операции. Извън структурите на двете силови министерства има представители на два стрелкови клуба в Пазарджик и един в Пловдив.

Техните умения се оценяват от съдийско жури в състав от дългогодишни и утвърдили се главни инструктори и ръководители по стрелкова подготовка в МВР. Според регламента отборите застават един срещу друг след теглене на жребий, а крайното им класиране се определя от общия резултат в двете дисциплини:

- Прецизна стрелба – от статично положение за 120 секунди се произвеждат 8 изстрела в мишената;

- Динамична стрелба – в движение и от различни позиции се стреля по 4 мишени, като се отчитат попаденията и времето за изпълнение на упражнението.

В своето приветствие заместник-директорът на ОДМВР - Пловдив комисар Пламен Иванов пожела достойно представяне на всички състезатели в турнира и утвърждаване на традицията за поредната добра инициатива – символ на човешко великодушие.

Допълнителни финансови средства се набират и от благотворителния базар, подготвен от сдружение „Българо-турски дамски бизнес клуб", чиято дейност е насочена към повишаване осведомеността по темата с насилието над жени, породено от липсата на равнопоставеност между половете. На откриващата церемония между представители на сдружението и българската секция на Международна полицейска асоциация /IPA/ бе подписан меморандум за сътрудничество.