Пожар пламна край Чипровци

Митов: Укрепваме капацитета за противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора

КАДЪР: Фейсбук/Даниел Митов

Днес, заедно с министър-председателя Росен Желязков и главен комисар Антон Златанов, открихме нова сензорна линия край с. Крайново – част от разширяването на интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница. С нея тя ще се превърне в пример за интелигентна граница. С новата технология повишаваме надеждността на наблюдението и укрепваме капацитета за противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов в своя фейсбук публикация.

"Българо-турската е една от най-натоварените в Европа и света. 

Тя е не просто национална, а външна граница на Европейския съюз. С новата технология повишаваме надеждността на наблюдението и укрепваме капацитета за противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора. 

Там, където свършва пътят на каналджията, започва дежурството на българския граничен полицай. Вашата работа не просто ни пази от хаоса на нелегалната миграция, но и от действията на онези мрежи, които се занимават с едно от най-тежките престъпления днес – трафика на хора. Също така ни пази и от инструментализацията на миграционните потоци – едно от оръжията на държави, които не са приятелски настроени нито към Европейския съюз, нито към Запада като цяло. 

Министерството и ръководството ще правим всичко възможно, за да облекчим занапред работата ви – както кадрово, така и технологично. Благодарим ви за усилията, за отдадеността и за отличните резултати", заявява още Митов.  

