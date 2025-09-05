Митов: Укрепваме капацитета за противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора

Днес, заедно с министър-председателя Росен Желязков и главен комисар Антон Златанов, открихме нова сензорна линия край с. Крайново – част от разширяването на интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница. С нея тя ще се превърне в пример за интелигентна граница. С новата технология повишаваме надеждността на наблюдението и укрепваме капацитета за противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов в своя фейсбук публикация.

"Българо-турската е една от най-натоварените в Европа и света. КАДЪР: Фейсбук/Даниел Митов

Тя е не просто национална, а външна граница на Европейския съюз. С новата технология повишаваме надеждността на наблюдението и укрепваме капацитета за противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора. КАДЪР: Фейсбук/Даниел Митов

Там, където свършва пътят на каналджията, започва дежурството на българския граничен полицай. Вашата работа не просто ни пази от хаоса на нелегалната миграция, но и от действията на онези мрежи, които се занимават с едно от най-тежките престъпления днес – трафика на хора. Също така ни пази и от инструментализацията на миграционните потоци – едно от оръжията на държави, които не са приятелски настроени нито към Европейския съюз, нито към Запада като цяло. КАДЪР: Фейсбук/Даниел Митов