Панагюрското златно съкровище се връща у дома за месец

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище ще гостува в Историческия музей в средногорския град от 16 септември до 23 октомври т.г. Това съобщиха от културната институция в Панагюрище- града, където уникалните тракийски съдове бяха намерени от братята Дейкови на 8 декември 1949 г. край бивша тухларска фабрика.

Съкровището ще бъде експонирано в трезорната зала на музея, построена специално за находките и благодарение на дарителски средства на "Асарел-Медет" и проф. д-р Лъчезар Цоцорков в качеството му на меценат.

Преди няколко години между Националния исторически музей, община Панагюрище и „Асарел Медет"АД бе сключено споразумение, по силата на което оригиналът на съкровището трябва да гостува по един път в годината в музея в Панагюрище. Благодарение на спомоществувателството на медно-добивния комбинат бяха финансирани и изработени две реплики на Панагюрското златно съкровище от 22-каратово злато.

Панагюрско златно съкровище е тракийски античен златен комплект съдове, състоящ се от 9 златни съда с общо тегло 6,164 кг и е открито на 8 декември 1949 г. Комплектът е принадлежал на владетел на тракийското племе одриси (българи) от края на IV в. и началото на III в. пр.н.е. и е било използвано за религиозни церемонии.