Пожар пламна край Чипровци

Камелия Александрова

Снимка: Архив

Пожар пламна край Чипровци. Съществува опасност огънят да обхване вилната зона. Бедствието застигна града точно сега, когато се подготвя да отбележи празника си на 6 септември.

За инцидента алармира кметът на населеното място Пламен Петков. Той споделя, че пламъците вилнеят в местността "Клисурата".

Градоначалникът предупреждава, че вятърът може да разнесе огъня към района, познат като "Баирите", където много жители имат вили. Той зове съгражданите си за помощ, за да може да се овладее стихията, преди да е засегнала имуществото на хората.

На терен вече има екипи на пожарната, но изглежда огнеборците не могат да се справят сами. Tърсят се доброволци, които да се включат в потушаването на пламъците.

