С над 20 присъди е Васил, обрал казино с нож в пловдивско село

Над 20 присъди за кражби и грабежи има в досието си 39-годишният Васил Ганев от пловдивското село Белозем, обвинен в грабеж на 500 лв. от казино. Това съобщи съдия Веселина Семкова, която изслуша доводите на прокурора и адвоката и остави криминално проявения мъж в ареста.

На 14 август, докато 54-годишната Мариана Арлашка била на работа като крупие в игралната зала, до нея се приближил мъж, облечен в черно, с маска, ръкавици и калцуни. Заплашил я с нож и взел парите, която тя била извадила от една от машинките, след което си тръгнал. Разследващите влезли в дирите на Ганев и на 3 септември го задържали. Той не признава вината си.

Представителят на държавното обвинение Борис Михов също посочи предишните присъди на Ганев и обясни, че по тази причина обвинението срещу него е за грабеж, извършен в условията на опасен рецидив. По думите му 39-годишният мъж обяснил, че по време на извършване на престъплението бил пиян в дома си, но показанията на другите разпитани свидетели не потвърждавали версията му. Пострадалата Мариана Арлашка описала механизма на грабежа, а казаното от нея кореспондира със записите от охранителните камери в казиното и в селото.

"Открити са дрехите, които е носел извършителят и ДНК анализ показал, че профилът съвпада с този на Ганев", обясни прокурор Михов. Според него съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода с по-лека мярка за неотклонение. Борис Михов посочи също, че присъдите на Васил Ганев явно не са изиграли превъзпитателна роля.

"Доказателствата са вътрешно противоречиви и не сочат че моят клиент е извършител", каза адвокат Анета Храненикова. Тя заяви, че на записите от камерите извършителят е бил маскиран и не може да бъде разпознат. Експертизата на дрехите пък единствено доказвала, че по тях има биологичен материал от Ганев и тези следи не били достатъчни, за да се направи обосновано предположение за вината на белоземеца. "Той не признава да е извършил деянието. Доказателствата трябва да бъдат достатъчни и добре да бъдат анализирани. Не стига само предположението на база миналото му поведение", посочи адвокат Храненикова. Защитничката посочи, че Васил Ганев има постоянен адрес и работи всеки ден, макар и не на трудов договор. И поиска парична гаранция или домашен арест.

"Искам някаква по-лека мярка, те да си разследват", каза обвиняемият. Съдия Семкова го попита не иска ли да бъде освободен без мярка, след като не признава вина, но той няколко пъти посочи, че настоява просто да бъде по-лека.

Въпреки казаното от защитата, Окръжният съд в Пловдив прецени, че събраните доказателства са достатъчно и постанови "задържане под стража". Решението за мярката може да бъде обжалвано пред Апелативния съд и ако Ганев се възползва, следващото заседание ще бъде на 11 септември.