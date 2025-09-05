ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев и Желязков ще участват в тържествата в Пловдив по случай 140 г. от Съединението

Румен Радев и Илияна Йотова. Снимка Архив

Президентът Румен Радев  и премиерът Росен Желязков ще участва в тържественото отбелязване на 140 години от Съединението на България.

На 6 септември, събота, държавният глава и Желязков ще посетят Пловдив по случай тържественото отбелязване на 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

В 20.30 часа на площад „Съединение" президентът Радев ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй. В 20.45 часа държавният глава ще произнесе слово.

На церемонията ще присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

