Полк. Джон Картър от ВВС е новият военен аташе на САЩ в България

Полковник Картър. Снимка: Посолство на САЩ

В България пристигна новият военен аташе от ВВС на САЩ у нас полк. Джон Картър, съобщиха от американското посолство у нас. Полковник Картър беше посрещнат от военния министър Атанас Запрянов, за което беше поздравен от посолството.

Ето какво съобщиха от посолството на САЩ у нас:

"Ново лице, но същата отдаденост към укрепването на нашите обща сила и сигурност. Благодарим на министър Запрянoв и всички уважаеми представители на българските въоръжени сили, че топло посрещнатаха нашия нов аташе по отбраната от ВВС на САЩ полк. Джон Картър. Гордеем се с работата, която вършим заедно, за да подпомагаме защитата на българските територия и граждани, както и укрепването на източния фланг на НАТО и Черноморския регион."

Полковник Картър. Снимка: Посолство на САЩ

