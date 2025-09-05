Вижте биячите на шефа на полицията в Русе. Ученикът пробил белия му дроб и избягал

Призовки да се явят в полицията са получили трима от нападателите на шефа на ОД на МВР - Русе Кирил Гочев, Виктор Иванов и Жулиен Кязъмов. Те са се съгласили да се явят при криминалистите.

Ученикът Станислав А. обаче избягал от патрулката. Той е бил най-деен в нападението. Младежът е самбист и е добре сложен. От ударите в бъбреците Николай Кожухаров е със счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека.

Ударите са били с юмруци, а не шамари, както по-рано твърдяха от bird.bg. Шефът на полицията дори е бил и ритан.

Не е вярно и че Кожухаров не е имал претенции към момчетата - именно и за това са били призовките. Той се е прибрал вкъщи, защото от адреналина не е усетил болката толкова силно. Около 3,30 през нощта отишъл в болница. Лекарите събрали консилиум и обсъждали да махнат бъбрека. Той бил зашит и за щастие вчера сутринта заработил. Преди да бъдат задържани, момчетата вече имали адвокати. Техните версии се разпространяват из няколко сайта.