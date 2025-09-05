ВАС отмени решение на Административния съд за ремонта на бул. "Тодор Каблешков" в София

ВАС отмени решение на Административен съд – София-град и отхвърли жалбите против допуснатото предварително изпълнение на проект, касаещ довършването на ремонта на бул. „Тодор Каблешков"

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени определение на Административен съд София-град по административно дело № 8469/2025 г. и отхвърли жалбите против разпореждането за допуснато предварително изпълнение на Решение на Столичен общински съвет за одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/, касаещ довършването на ремонта на бул. „Тодор Каблешков".

Административно дело № 8661/2025 г. е образувано по частна жалба на Столичен общински съвет /СОС/. Със свое Решение № 582 от 24.07.2025 г. по Протокол № 43 от 24.07.2025 г. СОС е одобрил проект за изменение на план за регулация на УПИ II и създаване на нов УПИ III, които се отнасят „за парк" в м. „Южен парк" и „за озеленяване" и изменение на плана за улична регулация в район „Триадица", съгласно приложения проект.

До момента при изграждането на обект: бул. „Тодор Каблешков", по участъци: от ул. „Луй Айер" до бул. „Черни връх", включващ изграждане на съпътстващата инфраструктура е с изпълнени и приключили строително – монтажни работи с обща дължина 1306 метра от общо предвидената дължина на булеварда. Това представлява 94,64% от общата дължина на улицата, част от Третия градски ринг, който е от първостепенно значение.

Реализацията на строителството е и в непосредствена ситуационна и технологична обвързаност с изградения до момента бул. „Филип Кутев" (продължение на бул. „Тодор Каблешков") в участъка от бул. „Черни връх" до бул. „Симеоновско шосе".

Върховните магистрати приемат, че СОС ясно и конкретно е обосновал необходимостта от допускане на предварително изпълнение, като е посочил фактическите обстоятелства, които безспорно разкриват наличие на важен обществен интерес. На първо място, в акта изрично е отбелязано, че обектът се намира във финален етап на реализация, а предвидените дейности касаят свързването на вече изградени участъци от инфраструктурата. На следващо място е посочена и реалната опасност за живота и здравето на гражданите, както поради затрудненото придвижване, така и поради наличието на временни, незавършени или незащитени строителни участъци, чието съществуване без навременно завършване създава риск за сигурността.

Върховните магистрати приемат, че мотивите са конкретни и са тясно обвързани с действителното състояние на обекта, с характера на засегнатия обществен интерес и с неотложността на предвидените действия / чл. 60, ал. 2 АПК/.

Според магистратите частният имуществен интерес на жалбоподателите като собственици на засегнат имот не може да надделее над обществения интерес, свързан с изграждането на стратегическа инфраструктура, от съществено значение за градската среда. Още повече, че обектът се намира в решителна фаза на реализация, а всяко временно блокиране на дейностите би довело до значителни, в някои случаи и трудно поправими вреди, както в техническо, така и в социално и икономическо отношение.

Определението по административно дело е окончателно и не подлежи на обжалване.