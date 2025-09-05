ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Ако кабинетът не махне заплатите по...

Самолет от София за Франкфурт кацна аварийно в Белград заради дим в пилотската кабина

КАДЪР: flightradar24

Самолет на немската авиокомпания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище „Никола Тесла" в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

Самолетът е трябвало да кацне аварийно поради сигнал за дим в кабината. Той се е приземил безопасно и летището вече функционира нормално, съобщава сръбскияя Телеграф.

Airbus A321, изпълняващ полет от София до Франкфурт е обявил извънредно положение малко след излитането си, съобщава Air Live.

Полет LH1425 на Lufthansa излита от София, България днес в 12:57 EEST за полет до Франкфурт, Германия.

След достигане на крейсерска височина от 32 000 фута над Румъния, пилотите на Airbus A321 с регистрация D-AIRA са обявили извънредно положение, става ясно от данните на полета.

Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място, пише БТА.  

Летище „Никола Тесла" без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.

