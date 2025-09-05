Самолет от София за Франкфурт кацна аварийно в Белград заради дим в пилотската кабина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолет на немската авиокомпания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище „Никола Тесла" в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

Самолетът е трябвало да кацне аварийно поради сигнал за дим в кабината. Той се е приземил безопасно и летището вече функционира нормално, съобщава сръбскияя Телеграф.

Airbus A321, изпълняващ полет от София до Франкфурт е обявил извънредно положение малко след излитането си, съобщава Air Live.

Полет LH1425 на Lufthansa излита от София, България днес в 12:57 EEST за полет до Франкфурт, Германия.

След достигане на крейсерска височина от 32 000 фута над Румъния, пилотите на Airbus A321 с регистрация D-AIRA са обявили извънредно положение, става ясно от данните на полета.

Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място, пише БТА. КАДЪР: flightradar24

Летище „Никола Тесла" без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.