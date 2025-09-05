Борислав Сандов: Няма вода заради управленска немощ, климатът е само подсилващ фактор

Проблемът с безводието се дължи на лошо управление, а не на засушаване и климатичните промени. Това обясни бившият министър на околната среда Борислав Сандов.

10% от населените места вече са били във водна криза тази година. На практика половината общини имат проблеми. По измисления на "Зелено движение" са засегнати около 7,2% от населението. Основният проблем е управленската немощ, климатичните промени са подсилващ фактор, посочи той пред Би Ти Ви. Той е убеден, че всеки у нас би имал вода, ако тя се управлява правилно.

Неглижира се този проблем дълго време, инвестира се в инфраструктура, която е неподходяща, скъпоструваща, подбуждаща корупция, а и некачествена, защото често виждаме проблеми в нова инфраструктура. Пример е Шумен, където на втората година след ремонтите, започна да се пука, посочи Сандов.

Според него проблемът е в Министерството на регионалното развитие, а въпреки това министър Иван Иванов най-рядко се явява, за да коментира проблема. Освен МРРБ обаче отговарят и други министерства дори това на отбраната, както и областните администрации. Друг проблем е, че някои субекти използват много евтина вода - например електрическите централи, които плащат части от стотинката на кубик.