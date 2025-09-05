ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Варненският окръжен съд задържа под стража обвиняем за разпространение на 3 вида дрога

Темида СНИМКА: Pixabay

Варненският окръжен съд (ВОС) задържа под стража 24-годишен мъж, обвинен за държане с цел разпространение на три вида наркотици, съобщиха от пресцентъра на съда.

Мъжът е задържан на 4 септември, а при претърсванията на пет адреса, които обитава или ползва, полицаите са намерили 204 грама метамфетамин, 325 грама марихуана и 140 грама кокаин. Стойността на откритите наркотици е близо 27 730 лева.

За БТА от Окръжния съд уточниха, че мъжът е варненец и няма данни да има някакъв трудов договор.

Според съда, макар че е в начален етап, по делото са събрани достатъчно доказателства, които обосновават предположението, че той е съпричастен към престъплението, за което е обвинен. Освен това има риск, ако е с по-лека мярка за неотклонение, да извърши друго престъпление, или да се укрие. 

Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване.

 

 

