Почина проф. Александър Спиров

Александър Спиров КАДЪР: Фейсбук/АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив

След тежко боледуване е починал проф. Александър Спиров, съобщиха от Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив  (АМТИИ) във фейсбук.

Проф. Спиров е бивш концертмайстор на Пловдивската филхармония и преподавател на редица музиканти от оркестъра на пловдивската опера.

Поклонението ще се състои на 8 септември 2025 г., (понеделник) от 13:00 ч. в ритуалната зала на Централен гробищен парк - Пловдив.

