Почина проф. Александър Спиров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След тежко боледуване е починал проф. Александър Спиров, съобщиха от Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив (АМТИИ) във фейсбук.

Проф. Спиров е бивш концертмайстор на Пловдивската филхармония и преподавател на редица музиканти от оркестъра на пловдивската опера.

Поклонението ще се състои на 8 септември 2025 г., (понеделник) от 13:00 ч. в ритуалната зала на Централен гробищен парк - Пловдив.