Осъдиха на 1 г. затвор 40-годишен за грабеж и нападение

Темида

Мъж на 40 години е осъден на една година „лишаване от свобода“ за нападение и грабеж, съобщиха от Районния съд в Монтана. Присъдата е постановена от Районния съд, след споразумение с прокуратурата и влиза в сила незабавно.

Мъжът ще излежава наказанието си при първоначален общ режим. Определението на Районен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

На 15 февруари 2025 година около 18:30 часа на пешеходния мост над река Огоста, откъдето преминава прекият път към местната болница, 40-годишният мъж с инициали М. Л. Г. нападнал жена с инициали Р. Е. В.. Той успял да измъкне дамската ѝ чанта и изчезнал. В чантата били личните документи на жената, банкови карти и сумата от 234 лева. Малко по-късно извършителят е заловен с помощта на видеозаписи от мястото, пише БТА.

Пред съда М. Л. Г. се е признал за виновен. Той трябва да плати направените в досъдебното производство разноски за съдебно-оценъчна и видео-техническа експертизи.

През миналата седмица съдът определи наказанията на извършители на грабеж в Монтана, нанесли побой и отнели мобилен телефон.

 

Темида

