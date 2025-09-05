Международен анализатор: Далеч сме от началото на края на войната в Украйна

Много сме далеч от това да видим началото на края. Владимир Путин задраска всякакви форми на гаранции, начертани от европейските сили, а и защото най-вероятно Доналд Тръмп ще изгуби интерес, виждайки, че Европа и Русия са далеч от това да договорят дори нещо базово. Това заяви в ефира на Би Ти Ви международният анализатор Мартин Табаков.

Според него е важно да се уточни дали делегацията на БСП е съгласувала пътуването си до Китай преди да замине. Премиерът Росен Желязков обаче вече каза публично, че е разбрал за визитата от медиите, а вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов са в отпуска и не са го предупредили. От БСП пък обясниха, че хората им представят партията, не държавата.

Няма такова нещо като лично, частно, гражданско, партийно участие. В момента, в който си избран, представляваш държавата си. Тази инициатива на тези хора ми се вижда доста нелогична, когато не е съгласувана с главата на кабинета, коментира Табаков.