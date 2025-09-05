ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Ако кабинетът не махне заплатите по...

Русе провежда дни на отворените врати в детските ясли

Детска ясла Снимка Архив

Община Русе организира Дни на отворените врати в детските ясли.

В периода 9 – 12 септември желаещите ще могат да се запознаят с режима, условията и атмосферата в детските заведения. Всяка ясла ще допуска посетители в различни дни и по предварително установен график.

Родителите ще имат възможност да се срещнат с директора на яслата, с медицинския персонал и с педагога, който се грижи за обучението на най-малките, и да зададат своите въпроси. Те ще могат да разгледат и материалната база на сградата и да видят моменти от ежедневието на децата.

Дните на отворени врати в детските ясли имат за цел да улеснят адаптацията на децата и техните родители, като направят прехода по-плавен и по-спокоен.

Графика за посещения в детските ясли вижте тук.

