Кметът на Шумен проф. Христо Христов проведе среща с директорите на детските градини в общината по повод старта на новата учебна година.

По време на разговора той предложи да се въведат обучения по информатика в детските градини.

„Целта е да се стимулира логическото мислене у децата, да се научат да разбират причинно-следствените връзки и да проследяват процеси. Светът се развива и ние също трябва да вървим напред. Предстои изграждането на Техпарк и нови иновации, за които ще са нужни млади и добре подготвени кадри. Затова започваме от ранна възраст, за да дадем стабилна основа“, подчерта проф. Христов.

Директорите изразиха готовност да съдействат, като отбелязаха, че ще е необходимо IT оборудване в детските градини, където липсва такова. Те споделиха, че вече са преминали дигитални обучения, а в някои градини има обособени зали за работа с деца. За успешното въвеждане на програмата ще са нужни и обучители, които да съвместяват часовете с текущите учебни програми. Директорите предложиха също да бъдат разработени тематични разпределения с базови знания, които да преподават самите педагози, както и да се обмисли съвместна работа с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Кметът обърна внимание и на спорта. Той подчерта, че новият закрит плувен басейн, който трябва да бъде завършен до края на годината, е предназначен за децата на Шумен. Обсъдиха се варианти за въвеждане на специални карти и организирани посещения.

По отношение на ремонтните дейности в детските градини, проф. Христов посочи, че лично ще проследи изпълнението. Той съобщи още, че на предстоящата сесия ще внесе докладна за обединение на трите общински предприятия, за да се осигури по-бързо и качествено изпълнение на обектите.

Директорите информираха, че от новата учебна година отпадат пет учебни групи. Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева уточни, че на учителите и помощник-възпитателите от тези групи вече са предложени нови работни места.

В хода на дискусията бяха обсъдени и по-ефективни форми на работа през летния период в детските градини, които ще се разгледат за прилагане през следващата година.