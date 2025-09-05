Пиян пътник налетя на бой на шофьор на автобус в Бургас, счупи предната врата и избяга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Агресивен пътник е счупил предната врата на автобус от градския транспорт в Бургас. Инцидентът е станал този следобед между две спирки на бул. "Демокрация".

Автобусът пътувал по линия Б11. Шофьорът му разказа пред БНТ, че един от пътниците поискал да слезе в движение. Бил във видимо нетрезво състояние. Водачът отказал, като обяснил, че ще спре на следващата спирка.

Пътникът обаче станал агресивен. Опитал да удари шофьора, но не успял. Взел аварийното чукче и счупил предната дясна вратата на автобуса.

Мъжът е успял да избяга и се издирва от полицията.

Няма пострадали пътници в автобуса.

„Стойността на нанесените щети е около 500 лева, но лошото е, че сега бургазлии ще са ощетени, автобусът от линия Б11 няма да може да се използва в рамките на поне една седмица. Ще се открие този човек, ще се заведе дело и ще трябва да заплати щетите", коментира пред БНР управителят на БургасБус инж. Петко Драгнев.