ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шуменските детски градини с приоритет: технологии ...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21241535 www.24chasa.bg

Пожар гори в землището на село Плоски

1140
Пожарна Снимка: Архив

Пожар е възникнал в землището на санданското село Плоски, съобщи за БТА кметът на населеното място Кирил Катарджиев. Той информира, че е засегната гориста местност, а теренът е трудно достъпен. Кметът посочи, че се надява пожарът да бъде овладян и да не се стигне до разрастването му.

В края на месец юли заради пожара в село Илинденци, който достигна до Плоски, се наложи спешна евакуация на жителите на селото. От домовете си бяха изведени 400 човека. Повечето от тях се настаниха при близки и роднини. Общо 15 човека потърсиха помощ от община Сандански и бяха настанени в хотел. 

На 31-и юли, с решение на оперативния щаб, въведената евакуация беше отменена и хората се върнаха по домовете си. В село Плоски живеят над 400 човека. 

 

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3