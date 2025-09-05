Борисов с формула за президент: Победата идва с 400-500 хил. гласа и обща кандидатура с ПП-ДБ (Обзор)

Призова и за освобождаване на Благомир Коцев от ареста

Асен Василев и “Да, България” отказаха, искат да намерят свой, който да бие човека на ГЕРБ

Обща кандидатура за кандидат- президент - тази оферта отправи към десните лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от парламента. Той призовава това за втори път, но сега изчисли целта в гласове - около половин милион за победа.

През лятото на тематична дискусия “Продължаваме промяната” и “Демократична България” говориха за голямо обединение зад един човек, а Иван Костов обяви, че това може да стане заедно с ГЕРБ. Но двете формаци после неколкократно отхвърлиха такава възможност.

Трябва да има единен кандидат за президент, в център-дясно. Обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. Човек, който да може 400–500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент. Всичко останало е обречено на неуспех. Това им каза този петък Борисов и така препотвърди концепцията, която прокара още преди августовскактка ваканция на депутатите. Тогава задочно се обърна към ПП-ДБ, че “със сигурност си дават сметка, че без ГЕРБ не може да се случи да имат президент”.

В малката дясна коалиция обаче продължават да бистрят собствената си концепция за кандидата и още не могат да се разберат дали да има предварителен вътрешен вот.

Преди да се предложи кандидатура, трябва да се направят консултации. Ако се стигне до такъв човек, тогава лидерите на партиите да го обявим. Вярвам, знам, сигурен съм, че в тези т.нар. демократични среди има много мислещи и опитни политици и аналитици, които са абсолютно съгласни с това, което казвам в момента, ако искаме да имаме успех, конкретизира Борисов офертата си.

Нито “Промяната”, нито “Демократична България” обаче поеха протегнатата ръка.

Ние много ясно сме заявили, че искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, коментира председателят на ПП Асен Василев. Искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, заяви председателят на ПП Асен Василев А ДБ бяха още по-резки в отказа си. Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: „Елате да ме подкрепите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов, заяви съпредседателят на “Демократична България” Ивайло Мирчев.

Острите реакции на ПП-ДБ не се смекчиха въпреки друг опит за помирение, който Борисов направи - отново подчерта, дори заостри позицията си за арестувания варненски кмет Благомир Коцев. “Категорично осъждам действията на антикорупционната комисия и това, което се случи там”, каза той. А ако имал “малко власт” в съдебната система, Борисов незабавно би освободил Благомир Коцев. Два състава са го оставили в ареста и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен, добави лидерът на ГЕРБ.

По-малко от 24 часа преди това той обяви, че му се ходи по протести срещу завладяната държава, и получи покана от ПП-ДБ да се включи в акцията им в подкрепа на Коцев във Варна. Но коментира иронично: Разбирам ги ПП, че имат нужда от подкрепа на протестите си, но аз в протести с “Величие”, които им помагат, не мога да участвам. Освен това ги смъмри, че са го поканили през социалните мрежи - не четял фейсбука на Кирил Петков, той сам трябвало да отиде при него и да го покани.

КПК нарушава брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, за да се внесат в съда и да се гледа мярката за неотклонение. Абсолютното беззаконие се толерира от Антон Славчев (шеф на КПК - б.р.) под добронамерения поглед на прокуратурата. Сети се Борисов да погледне малко към върховенството на правото, реагира съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Той заподозря, че се чака удобен дежурен, който да се произнесе по мярката на кмета Коцев. Ще внесем и такива промени - прокуратурата да не си наглася удобни съдии, закани се той.

Асен Василев пък заяви готовност депутати да влязат в деловодството и да помогнат с намирането на преписката по делото на Коцев, за да може тя незабавно да стигне до съда и той да се произнесе.