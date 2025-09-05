Поискаха днес от съда изменение на мерките на Благомир Коцев, Петър Рафаилов и Никола Барбутов

В Софийския градски съд днес в късния следобед са постъпили исканията за изменение на мерките на кмета на Варна Благомир Коцев, както и на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и на бизнесмена Петър Рафаилов. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Предстои насрочване на заседания по жалбите на обвиняемите срещу мерките им за неотклонение.

Благомир Коцев бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление. Барбутов и Рафаилов са обвиняеми по друго дело за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Наскоро на Барбутов бяха добавени две нови обвинения към старите - че е превишил властта си и че в съучастие с Рафаилов предложил на кметовете на столичните райони „Люлин“ - Георги Тодоров и „Младост“ - Ивайло Кукурин, да им помогне при изготвяне на документи за обществена поръчка с определени фирми за по-благоприятни условия.

Относно искането за изменение на мярката на Коцев, адвокатът му Ина Лулчева коментира преди дни, че не може да каже кога ще се гледа то, защото прокуратурата не изпраща делото му в съда, а по закон тя трябва да го изпрати същия или следващия ден и съдът да го разгледа в тридневен срок.

На 18 юли Софийският апелативен съд остави в ареста кметa на Варна Благомир Коцев. Магистратите решиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излиза само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 3 юни Апелативният съд в София реши да остави окончателно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Те бяха задържани, след като кметовете на районите „Люлин“ и „Младост“ обявиха публично, че има нередности в Столичната община.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира ареста на кмета на Варна и заяви, че незабавно би освободил Благомир Коцев, ако има малко власт. „Два състава са го оставили в ареста и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен“, каза Борисов.

Вчера варненци отново излязоха на протест с искане кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста.