Глобиха мъж от Розино, оженил непълнолетния си син за момиче под 16 г.

Двамата млади заживели заедно без брак

Мъж от карловското село Розино ще трябва да плати глоба от 500 лв., след като помогнал на непълнолетния си син да заживее на съпружески начала с момиче под 16 г. без сключен брак. Двамата млади се събрали през април м. г., а бащата организирал сватбеното тържество, след това им осигурявал дрехи, пари и храна и плащал битовите сметки.

Това е престъпление по Наказателния кодекс и бащата признал вината си. Договорил паричната санкция с прокуратурата, а споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово.