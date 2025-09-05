Шефът на авиоотряда вече може да откаже да вози Киселова, ако самолетът е празен както в Баку (Обзор)

При съвпадащи искания има право сам да реши кого от властта да качи

Правителствен самолет не тръгва, ако не е обявен пълен списък на пътниците, товар и точно разписание, гласят промените в правилника

Шефът на правителствения авиоотряд вече може да отказва полети на първите политици в държавата като шефа на парламента, президента и премиера. Това предвижда промяна в правилника на Държавния авиационен оператор, както е легалното име на бившия Авиоотряд 28. Пусната преди повече от месец за общестено обсъждане промяна вече е одобрена от правителството и публикувана в “Държавен вестник”.

Повод за отказ може да е липсата на пълен списък на пътниците и товарите на полета, летищата за излитане и кацане, точното разписание на полета, липсата на информация за въздушен ескорт на ВИП полета.

Полети на двата правителствени самолета - еърбъса и малкия фалкон, няма да се изпълняват, ако предварително не са обявени параметрите им. Промените идват, след като през юни полет на шефката на НС Наталия Киселова до Азербайджан

попречи на правителствения самолет да евакуира българи от Израел

Заради ремонта на фалкона по това време беше наличен само големият “Ербъс” със 110 места. Киселова замина на планирана визита в Баку, докато се организираше евакуация на 89 българи от Израел заради въздушните сблъсъци с Иран. Понеже държавният самолет е бил зает, се наложи правителството да наеме частен превозвач, за да докара българите и още около 50 граждани на други страни, които бяха изведени в Египет.

А докато Киселова беше в Баку, за да приеме церемониално председателство на ПАЧИС, още двама българи в Иран потърсиха помощ от държавата. Отделно беше започнала и евакуация на 17 дипломати и техни роднини от посолството ни в Техеран и неофициално се разбра, че Външно е разчитало шефката на НС да качи част от тях на борда. Но тя не ги дочака.

От парламента също неофициално тогава обясниха, че самолетът е изчакал максимално допустимото време - около 10 часа. Заедно с шефката на НС на борда е имало само още няколко души, на практика самолетът е бил празен.

Случилото се предизвика възмущението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който избухна, че правителственият самолет все лети, но накрая българите се евакуират от чужбина с граждански полети.

Три седмици след скандала правителството задвижи промени в правилника за работа на авиоотряда, които са факт.

В тях е разписано, че

ако да летят със самолета на властта поискат едновременно

двама или повече от първите в държавата, които имат право на това, решението кой полет да се изпълни ще вземе шефът на авиоотряда. В момента генерален директор на Държавен авиационен оператор е о.р. бриг. ген. Тодор Коджейков.

Според мотивите към новите текстове те се предлагат заради обстоятелството, че възникват случаи на подадени заявки за полети, при които има съвпадане на датите за извършването им. С наличните два самолета обаче не е възможно да бъдат изпълнени всички, още повече че единият - малкият правителствен фалкон, към момента е на техническо обслужване, което трябваше да приключи до началото на септември.

Новите правила ще оптимизират организацията на полетите, включително поредността на изпълнението им при наличие на съвпадение на датите.