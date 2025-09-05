Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

– 5 септември 2025 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

На 4 и 5 септември бяха извършени третирания срещу комари на територията на Николово, Бъзън, Ястребово, кварталите „Долапите" и „Средна кула", Ново село, Тетово, Червена вода, Семерджиево и Долно Абланово;

положена е нова асфалтова настилка от два пласта на ул. „Арчар" и ул. „Крайбрежна" в Източна промишлена зона;

приключиха дейностите по ремонт и подготовка преди полагане на нова асфалтова настилка на паркинга между бл. „Пирин" и бл. „Тополница" в кв. „Мидия – Енос";

извършен бе ремонт чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по уличните мрежи на с. Семерджиево;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения с асфалтова смес на пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово, ул. „Мария Луиза", ул. „Места", бул. „Цар Освободител", ул. „Сърнена гора";

отстранено бе опасно пропадане на пътната настилка по ул. „Киев";

ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по бул. „Ген. Скобелев", ул. „Изгрев" и ул. „Княз Дондуков – Корсаков" /до бл. „Винпром"/;

приключи ремонтът на тротоара на ул. „Независимост" - в участъка от ДКЦ 1 до кръговото кръстовище с бул. „Съединение";

приключиха дейностите по полагане на естествена каменна облицовка по стените и започна облицоване на бордовете на езерцето до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

изградени бяха още два къта за отдих на брега на малкото езеро в Лесопарк „Липник";

продължават дейностите по реновиране и обновяване на наземното осветление на пешеходните алеи около Паметника на свободата;

приключи изграждането на ново енергийно-ефективно осветление по ул. „Братя Обретенови" и бяха изпълнени следните дейности:

полагане на подземна кабелна канална електрозахранваща мрежа;

монтиране на нови метални стълбове с LED осветители по протежение на улицата с изтегляне на кабели;

монтиране на заземяване и разклонителни кутии, с автоматични предпазители за съответния осветител.

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители на пространството пред Дома на културата и по уличните мрежи на с. Семерджиево и с. Ястребово;

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски", бул. „Съединение", ул. „Йосиф Дайнелов", ул. „Коледница", ул. „Муткурова", ул. „Независимост", ул. „Ниш", ул. „Цветница", ул. „Чипровци", както и по уличните мрежи на кв. „Средна кула" и с. Басарбово;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Хан Кубрат" /с подмяна на паркови осветители/, пешеходния надлез на бул. „България" - между кв. „Родина 3" и кв. „Чародейка", на панорамна плащадка „Левента" /включително подмяна на всички осветителни тела/ и в околоблоковите пространства на бл. „Булаир" и бл. „Пирин" в кв. „Мидия – Енос" /включително ремонт на захранваща мрежа/;

монтирани бяха 7 нови и бяха възстановени 2 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с ул. „Шипка" и кръговото кръстовище с бул. „Липник";

монтирани бяха предпазни ограждения в централната част на с. Червена вода;

изработени бяха общо 7 броя нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

подменени бяха лампите на всички нискостоящи светофарни секции в града;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Тулча" с ул. „Студентска" и бул. „Липник" с ул. „Братислава" и ул. „Никола Петков";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. „Липник", ул. „Панайот Хитов", ул. „Рила", ул. „Чипровци", както и на улици и кръстовища в близост до ОУ „Васил Априлов", ОУ „Тома Кърджиев", СУПНЕ „Фридрих Шилер" и ОУ „Олимпи Панов";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 5 кучета, осиновени – 2, и бяха ваксинирани 46 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

излъчени бяха номинираните автори за Националната литературна награда „Елиас Канети" в различните категории и техните произведения. 11-ото издание събра рекорден брой предложения - общо 65 от 14 български издателства. Победителите ще станат известни на официалната церемония в навечерието на Деня на будителите – 1 ноември;

информирани бяха народните читалища за отварянето на нови възможности за финансиране по програма „Любителско изкуство" на Национален фонд „Култура" и за готовността за кандидатстване по схема BG-RRP-1.024 - Изграждане на мрежа от дигитални клубове по Националния план за възстановяване и устойчивост;

продължава подготовката на церемонията по случай 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, историческите възстановки в Русе и с. Сандрово, както и тематичната изложба в РИМ – Русе под наслов „Първа победа на модерна България", изпратени бяха и покани до културните институти със събитията;

продължава подготовката на церемонията по случай Деня на независимостта 22 септември;

извършен бе анализ на функционалностите на сайта на Музикален фестивал „Мартенски музикални дни" и подготовка на предложения за оптимизирането им;

извършени бяха консултации и прием на финансови и творчески отчети по Програма „Култура" 2025;

на 1 септември бе обявено класиране за прием в детските градини и яслените групи към детските градини;

проведена бе работна среща, във връзка с подготвяне на дейностите по преместване на деца, персонал и оборудване на ДГ „Слънце", във връзка с предстоящото стартиране на ремонтните дейности;

приети бяха касови отчети и относими справки от образователните институции;

извършена бе подготовка на заповед за изменение на включените членове от общинска администрация за включване в обществените съвети към детски градини и училища;

осигурено бе финансиране за ученици в самостоятелна форма за учебна 2024-2025 г. в ОУ „Г.С. Раковски" – с. Ново село и АЕГ „Гео Милев";

продължава обработка на творби за участие в XVIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски";

децата от ДЮФА „Зорница" взеха участие в работен лагер школа във Вонеща вода.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

Община Русе подписа договор за безвъзмездно финансиране за проектното предложение BG16FFPR003-1.001-0012 „Градска среда, култура и икономическо развитие" по програма „Развитие на регионите" 2021-2027. Финансовата помощ е за над 24 милиона лева, а собствените средства са почти 117 хиляди лева. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Проектът предвижда реализирането на четири основни дейности. Предстои изграждането на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание, основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека „Любен Каравелов", въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Обредния дом и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито;

на 4 септември консорциум от 23 организации от Австрия, България, Германия, Гърция, Испания и Кения подаде проект по програма „Хоризонт – АЕРЛИАЛС". Община Русе участва, за да изследва полезността на дроновете в трансгранична територия. Ще се проучи законодателната рамка и ще се дадат предложения за регулиране на въздушния трафик с въвеждането на нов участник на движението. В няколко пилотни области ще се тестват възможностите за експлоатирането на този нов устойчив транспорт по направленията доставки, наблюдение и обществени услуги. Конкретната задача, която ще се изпълнява в района на Русе е тестване на ефективността при използването на дронове при пръскането срещу комари. Наученото и изпълнението на различни задачи от проекта могат да станат част от Плана за градска устойчива мобилност на Русе.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава изпълнението на повдигнато кръстовище при бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска" при Централни хали;

продължава благоустрояването на бл. „Иван Дечев", бл. „Елба" и бл. „Гребенец планина;

продължава изпълнението на основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава ремонтът на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

продължава основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

продължават реставрацията и консервацията на корпуси „А", „К" и „Л" на Доходното здание;

извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

издадена бе заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

извършени бяха 14 проверки на подалите заявление за финансова подкрепа;

разгледани бяха 40 броя месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

извършена бе проверка в Кризисен център за деца, жертви на трафик и непридружени деца – бежанци, относно качеството на предоставяне на социалната услуга, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

извършени бяха 18 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно – социални услуги";

консултирани бяха 12 човека, извършени бяха 9 домашни посещения, подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване, подписани бяха 163 графика и 280 отчета за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

подписани бяха 67 трудови договора и 67 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на Механизъм „Лична помощ";

разписани бяха графиците и отчетите на 1406 лични асистенти;

консултирани бяха 35 лица, по въпроси касаещи социални услуги и други социални придобивки;

консултирани бяха петима родители на новородени деца по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

консултирани бяха 2 семейства за реда за подаване на документи по програма „Асистирана репродукция";

организирана бе доставка на медикаменти и консумативи за здравните кабинети на общински училища и детски градини;

екипът за ранно детско развитие посети по график Детска ясла 9, където анализира поведението на новопостъпилите деца, даде насоки и препоръки към екипа на яслата за улесняване адаптационния период;

във връзка с дейностите по програма „Спорт за свободен живот", бяха проведени 4 спортни тренировки с 35 деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, доброволци на Превантивно-информационния център и Общинския младежки дом и деца с увреждания. Наградени бяха и децата, участвали в програмата „Спорт за свободен живот" в рамките на първата година от стартирането на дейностите;

здравните медиатори извършиха обход в Ново село, Семерджиево, Хотанца, Долна Абланово, Просена, Николово, гр. Мартен и кварталите „Родина" и „Средна кула", като консултираха 35 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и 27 здравно неосигурени мъже за извършване на безплатни скрининг тестове за диагностициране на сънна апнея. Консултирани бяха 19 лица за Закона на здравното осигуряване и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар;

издадени бяха 18 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания и 5 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници;

въведени бяха следните временни организации за безопасност на движението:

на 1 септември на ул. „Сакар планина", във връзка с изпълнение на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда;

на 3 септември на ул. „Костур", във връзка изпълнение на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за многофамилна жилищна сграда; на ул. „Драва", във връзка с изпълнение на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за складови помещения; на ул. „Генерал Паренсов" и ул. Перник", във връзка със строителство на жилищна сграда с обществено обслужващ партер, подземен гараж; на ул. „Цанко Церковски" и ул. „Гео Милев", във връзка със строителство на многофамилна жилищна сграда с обществено обслужващ партер.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

продължава подготовката на Балканско първенство по шинкиокушин, което ще се проведе на 6 септември в зала „Арена Русе", проведена бе и пресконференция за предстоящия спортен форум;

продължават дейностите по рисуване на тематични картини на фасадата на хостела в Общинската гребна база;

Младежкият парламент към Общинския младежки дом проведе доброволческа акция в три филиала на ДГ „Иглика". Младежите забавляваха децата с интересни подвижни игри и им прочетоха любими приказки.