С изключителна дързост и арогантност 4-мата младежи псували шефа на полицията в Русе, удряли го двама. В ареста вече се разкайват (Обзор)

Прокуратурата ще поиска да останат зад решетките

18-годишният Жулиен Кязъмов и 15-годишният Станислав А. са младежите, удряли с ръце и крака заради забележка шефа на Областната дирекция на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Заради боя той получил тежка телесна повреда.

Това става ясно от обвиненията, които в петък повдигна Окръжната прокуратура в града. Двамата са обвинени и за хулиганство - предизвикателно, дръзко и арогантно поведение на публично място. Те псували и обиждали полицейския шеф и неговия съсед, който първи им казал да престанат да дрифтят.

Другите двама от компанията - 19-годишният Виктор Иванов и 18-годишният Кирил Гочев, собственик и шофьор на колата, също ще отговарят за хулиганство.

15-годишният ученик Станислав изрекъл репликата, че не го интересува кой е нападнатият и

да не му навлиза в личното пространство

Думите на тийнейджъра разгневиха вътрешния министър Даниел Митов, който първи съобщи какво е говорил ученикът след забележката.

Младежите може да получат и обвинения за причиняване на телесна повреда на 36-годишния съсед на Николай Кожухаров. Той е с по-леки наранявания, но все още не е налична цялата медицинска документация. При Николай Кожухаров тя била готова бързо, защото на полицейския шеф беше направена спешна операция за спасяването на единия бъбрек. Той загубил и литър и половина кръв.

Кожухаров продължава да е в интензивното отделение на УМБАЛ “Канев”, като в състоянието му нямаше промяна - стабилно, но тежко.

Тримата по-големи младежи са задържани за срок до 72 часа, а ученикът - до 48 часа поради възрастта му. В събота прокуратурата ще поиска от съда и четиримата да останат в ареста.

“Ще бъдем безкомпромисни, както винаги сме били. Не е нормално четири лица да извършват подобни действия спрямо по-възрастни, които имат изискване за спазване на обществения ред, и всичко това да се разиграва пред малолетните им деца”, каза зам.окръжният прокурор на Русе Мирослав Маринов в петък.

Хулиганската изцепка, която разгневи не само русенци, но и граждани от цялата страна, бе определена като недопустима и от политици от различни формации.

В нощта срещу четвъртък Николай Кожухаров заедно със съпругата си, малкия им син и техен съсед били пред блока, където живеят.

Съседът първи направил забележка на младежите, които дрифтили по тясната уличка в центъра. Тя била наскоро ремонтирана и вероятно затова предпочитана за рисковото шофиране. Тогава те агресирали, като никой от тях не останал безучастен, а с обиди и псувни се нахвърлили към мъжете.

“Побоят е нанесен от извършителите с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като с цел да прекрати боя над съседа си се е представил като директор на ОД на МВР в Русе”, посочиха от прокуратурата.

Зад волана на колата бил нейният собственик - 18-годишният Кирил Гочев. Той е работещият в компанията. Има трудов договор като сервитьор. “Няма баща, а майка му е починала преди две години”, обясни зам.окръжният прокурор на Русе. За него се грижела баба му. За другите двама не е известно да работят.

“Най-малкият ходи на училище, лесно избухлив е, има определени

проблеми в семейството,

което вероятно е причината задръжките му да са нестабилни и да няма правилна преценка”, каза прокурор Маринов. И добави, че момчето щяло “да продължи да агресира”.

Часове след задържането им обаче поведението на младежите явно се е променило. Почти всички от тях се разкайвали за стореното, повтаряли, че съжаляват, и искали да дават обяснения.

Сигнал за случилото се бил подаден до дежурната част на полицията лично от старши комисар Николай Кожухаров. След 10 минути патрул бил на мястото. Зам.-директорът на ОД на МВР в Русе Александър Ковачев съобщи, че пристигналият екип установил младежите. Те били задържани в четвъртък сутринта. Първоначално делото било в Районната прокуратура и се водило само за хулиганство, но след като държавното обвинение получило медицинската документация, то било изпратено в Окръжната прокуратура, където са делата за тежка телесна повреда.

По делото вече били събрани много доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.

За тежка телесна повреда законът предвижда от 5 до 15 г. лишаване от свобода.

Заради агресивната проява в Русе, определен от кмета Пенчо Милков като много спокоен град, бяха взети допълнителни мерки. Два екипа на жандармерията вече помагали на полоцията. Всички екипи щели “да наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта”, като мерките са за неопределено време.