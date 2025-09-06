Удар от стар автомобил може да среже крака, а от нов дори да няма счупвания

При каране с 50 км/ч се минават 18 метра в секунда

Краката на пешеходеца се блъснаха в предния капак, той полетя напред и част от тялото му остана забита в стъклото на колата. Това се случи на улица в София при автомобил, движещ се над 100 км/ч. Съдебни медици обясняват, че при такива скорости тялото буквално се прерязва от рамката на стъклото и част от него остава вътре в купето. При по-ниски скорости стъклото само се напуква, човекът се плъзга по него или пада зад автомобила и травмите са по-леки.

Разликата зависи и от вида на автомобила. Старите, ръбести коли нанасят удар върху малка площ и лесно разкъсват тъкани и правят фрактури. Съвременните масови автомобили с еластични брони разпределят удара върху по-голяма площ, често водейки само до контузии и синини. При скорост 70–80 км/ч стар автомобил може да причини ампутация на краката, а модерният може дори да не счупи нищо, посочват лекари в свои доклади.

Травмите зависят и от начина, по който човек пада. Първо краката се удрят, след това тялото полита напред и идва вторичен удар в капака и стъклото, където гърди, рамене и глава могат да се блъснат. Човекът понякога се носи на капака, докато колата намали скоростта и спре, след което пада на земята, търкаля се или се избутва настрани.

Дори при 50 км/ч, което в града се смята за безопасна скорост, ударът е сериозен – това са 18 метра в секунда, казват автоексперти. Човекът може да бъде съборен на земята и прегазен, особено ако е изправен и колата го удари по тялото. Най-често такива инциденти се случват при движение назад на бусове, ван или камион с ограничена видимост.

Съвременните автомобили имат здраво купе, което се деформира плавно, като предната част и капакът поемат ударната енергия, а задната част се мачка, губейки енергия и намалявайки натоварването върху пътниците. Това позволява скорост от 100 км/ч да се намали за метър и половина, докато твърдо купе като танк предава почти цялата сила на тялото на пътниците.

Скоростта, масата на автомобила и начинът на контакт са ключови фактори. Динамичното натоварване се определя от това колко бързо тялото получава скоростта на колата. При стар автомобил тялото получава всичката скорост почти мигновено, докато при съвременен скоростта се усвоява постепенно, правейки травмите по-леки. Всички тези фактори показват колко жизненоважно е съвременното инженерно решение на автомобилите и пътната инфраструктура за безопасността на пешеходците.