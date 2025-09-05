Заловиха трима бракониери при акции в Стара планина

Трима бракониери са заловени на територията на Национален парк „Централен Балкан" при две акции на служителите по охраната на парковата дирекция. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В малките часове на 4 септември са заловени двама души на територията на землището на село Розино, община Карлово, засечени по -рано да преминават с мотор по път със забранен достъп. В раницата на водача на мотора са открити два термо прицели, супресор без регистрационен номер и боеприпаси. В момента на залавянето им ловното оръжие на спътника на водача е без поставен заключващ механизъм на спусъка. По случая са предприети действия от компетентните органи на МВР, а намерените ловни вещи са конфискувани, информираха от МОСВ.

В същия ден късно вечерта парковата охрана открива и паркиран автомобил в близост до южната граница на защитената местност в землището на с. Скобелево, община Павел Баня. Извършват оглед на мястото и претърсват района, като в акцията се включват и служители на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Мазалат", които причакват водача на МПС на място.

При обход в близкия резерват „Соколна" рано сутринта на 4 септември парковите служители забелязват лице, въоръжено с дългоцевно ловно оръжие, което отива към паркираното превозно средство. Охранителите от парка и служителите на ловното стопанство пресрещат нарушителя при автомобила. При проверката откриват дългоцевното ловно оръжие и раница с фотокапан, супресор, оптика, боеприпаси, нож, големи найлонови пликове и фенер, съобщава БТА.

Подаден е сигнал до органите на МВР и лицето е задържано. Служители на Районно управление – Казанлък извършват обиск в семейните имоти на нарушителя, при което са установени голямо количество боеприпаси, сред които кутии с различен калибър патрони, куршуми, капсул-възпламенители за боеприпаси, прахообразни вещества с неизяснено съдържание, както и седем рога от елен.

„Това са поредните акции срещу нарушители, които залавяме в парк „Централен Балкан". Няма да проявим никаква търпимост към подобен вид противозаконни дейности в защитената територия", каза директорът на дирекцията Георги Кръстев и благодари на всички институции – Държавно горско стопанство (ДГС), Държавно ловно стопанство (ДЛС) и МВР, които оказват съдействие на парковата охрана срещу нарушителите.