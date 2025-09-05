Хулиганите бият, гражданите спорят. Ами ако не беше полицай? А защо не са ги ловили с камерите?

Новината за пребития шеф на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров шокира цялата държава. И разбира се, социалните мрежи станаха хиперактивни. И понеже всеки има мнение, а често пишещите са силно политизирани, темата бързо се разми в неподозирани посоки.

Например Нели Камбурова пита какви са тея наши полицаи, военни, барети и т.н., дето всеки може да ги пребие. А Екатерина Тодорова забелязва противоречие: Ревеше се непрекъснато, че полицаите биели, че имали много правомощия. Сега се реве, че не биели! Е, уточнете се де!

Някои се възмущават не толкова от побоя, а какво щяло да стане, ако пребитият е бил “обикновен” гражданин.

Полицаят не е бил на работа, не е бил в униформата си, следователно е бил като всички нас - обикновен гражданин, следователно е трябвало да се обади на 112, пише Янчо Янков.

Веселин Атанасов: Ако беше пребит някой обикновен гражданин, дали всичко щеше да е по същия начин... да ги намерят толкова бързо?

Луиза Петрова търси корените дълбоко. Жалко за човека, но тук е основният въпрос за авторитет на институциите, които нямат такъв и го сриват все повече всеки ден.

И Димо Иванов се кахъри за авторитета на институциите, но се сеща и за камерите. С толкова много камери би трябвало да се знае дали има дрифтове всяка вечер. Предполагам, виновните за това също ще бъдат наказани. Също ако с бездействие са подронвали доверието в институциите.

Според потребител с име Dimas Wolf това е опит за убийство на гражданин с цел показност, а престъпниците не са “младежи” а млади бандити без уважение към хората реда и живота!

Денислава Минчева пък обръща внимание на прибързаните коментари.

Хора, това са много млади хора и едно дете, които имат толкова много агресия в себе си. А и не е никак мъжко 4 срещу 1. Нито аз, нито вие сте били там и знаете какво се е случило, но е факт, че агресията е на твърде високо ниво във все по-малка възраст.