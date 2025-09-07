Кой в Европа има най-много защитена природа? България! (Графика)

България е държавата в ЕС с най-голяма площ на защитената природа като дял от територията си, сочат данни на Европейския съюз за 2025 г. Страната ни е начело в класацията от държавите в ЕС - 41% от територията ѝ са определени като защитени. След нас се нарежда Словения (40,5%), а челната петица се допълва от Полша (39,6%), Германия (38,5%) и Хърватия (38,2%).

Средната стойност за ЕС е 26,1%. В другия край на скалата са Финландия (13,4 %), Ирландия (13,9 %) и Белгия (14,7 %), които отчитат едни от най-ниските дялове на защитена територия.

Държави като Швеция, Финландия и Дания са на ниски позиции, защото голяма част от горските им площи са предназначени за устойчиво използване и развитие, а не за строго опазване.

