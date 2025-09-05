Киселова за пребития полицейски шеф: Да уважаваме тези, които изпълняват дълга си и да сме толерантни

Ако се върнем назад, имаше доста случаи , в който полицаи изпълняваха служебния си дълг и платиха със здравето си и с живота си. Нека първо да уважаваме всеки, който изпълнява служебния си дълг и да сме доста по-толерантни. Това коментира във Велико Търново по повод пребития шеф на ОДМВР Русе Наталия Киселова.

За началото на политическия сезон тя видяла нов стил на поведение от партиите, които подкрепят правителството. именно да седнем, да видим кои са проблемите и по кои въпроси може да намерим общ език, коментира парламентарната шефка и даде за пример темата с безводието. Такъв въпрос ,според нея е и този за европейското бъдеще , за който се намира по-голямо мнозинство, отколкото са партиите, които подкрепят правителството. "Тези, които се сърдят, си е за тяхна сметка", каза Киселова.

По под посещението на Атанас Зафиров в Китай, тя припомни, че България била първата страна, признала КНР и традиционни добрите отношения между двете страни продължават. " В този смисъл поканата към българска делегация в лицето на БСП ,е уважение към България. И аз не виждам нещо укоримо . Критикуват тези, които не са поканени", каза Киселова.

Във Велико Търново тя ще наблюдава спектакъла "Звук и светлина" на Царевец, който за своята 40 - годишнина за пръв път ще бъде излъчен с музика на живо.