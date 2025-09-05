ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на "Орлов мост" в София, блъснали са се...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21242489 www.24chasa.bg

Вижте спектакъла "Звук и светлина" във Велико Търново за първи път с музика на живо (Видео, снимки)

Дима Максимова

[email protected]

3036
Спектакълът е впечатляващ. Снимка Народно събрание

Хиляди зрители изпълниха площада пред Царевец, за да видят за пръв път аудиовизуалното шоу с музика, изпълнена на живо. 

40-годишнината на програма на Царевец, реализирана от българо-чешки екип, бе ознаменувана с празничен  концерт пред крепостта, а пространството отесня за многобройните зрители, които аплодираха всяко изпълнение. 

За пръв път спектакълът, който е видян от над 7 милиона души в Историческата и духовна столица, се излъчи с музика на живо, изпълнена от симфоничния оркестър, солисти и хор на Русенската опера.

Програмата бе подбрана и изпълнена под ръководството на маестро Владимир Бошнаков. В едночасовият концерт прозвучаха фрагменти от емблематични произведения на Панчо Владигеров, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев, както и арии от представяните на "Сцена на Вековете" на Царевец опери "Ивайло" и "Цар Калоян".

Кулминацията настъпи с началото на  спектакъла "Царевград Търнов - звук и светлина". На фона на феерията от светлини и емоции,  се открояваше кавалът на Теодосий Спасов, който правеше красиви интерпретации по композицията на Иржи Стивин.  "Бил съм като турист в Търново и съм се наслаждавал, на тази музика от хълма, но не съм предполагал, че ще бъда част от нея. За мен това е голям подарък на съдбата", развълнуван бе той.

Киселова гледа спектакъла. Снимка 24 часа
Киселова гледа спектакъла. Снимка 24 часа

За живото изпълнение на музиката бе осигурен и виртуозът на зурна Николай Кръчмаров от  Варна, а народната певица Цветина Кръстева изпълни женските вокали. 

В края на 17-минутното шоу небето над Царевец избухна в зрелищни фойерверки, а множеството не спираше да аплодира.

Сред гостите бе председателят на парламента Наталия Киселова. Тя изгледа концерта в компанията на кмета на града Даниел Панов и депутатите Мариана Бояджиева от БСП и Димитър Николов от ГЕРБ - СДС. Даниел Панов написа във фейсбук страницата си:

"Аудио-визуалният спектакъл "Царевград Търнов - звук и светлина" - за първи път с музика на живо!

Кулминация на концерт-спектакъла по повод 40 години на Летния оперен фестивал "Сцена на вековете" и на АВП "Царевград Търнов - звук и светлина".

Изпълнение на Държавна опера - Русе и със специалното участие на Теодосий Спасов!"

Музикантите свириха на живо
Музикантите свириха на живо

Спектакълът е впечатляващ. Снимка Народно събрание
Киселова гледа спектакъла. Снимка 24 часа
Музикантите свириха на живо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3