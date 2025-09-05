Вижте спектакъла "Звук и светлина" във Велико Търново за първи път с музика на живо (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди зрители изпълниха площада пред Царевец, за да видят за пръв път аудиовизуалното шоу с музика, изпълнена на живо.

40-годишнината на програма на Царевец, реализирана от българо-чешки екип, бе ознаменувана с празничен концерт пред крепостта, а пространството отесня за многобройните зрители, които аплодираха всяко изпълнение.

За пръв път спектакълът, който е видян от над 7 милиона души в Историческата и духовна столица, се излъчи с музика на живо, изпълнена от симфоничния оркестър, солисти и хор на Русенската опера.

Програмата бе подбрана и изпълнена под ръководството на маестро Владимир Бошнаков. В едночасовият концерт прозвучаха фрагменти от емблематични произведения на Панчо Владигеров, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев, както и арии от представяните на "Сцена на Вековете" на Царевец опери "Ивайло" и "Цар Калоян".

Кулминацията настъпи с началото на спектакъла "Царевград Търнов - звук и светлина". На фона на феерията от светлини и емоции, се открояваше кавалът на Теодосий Спасов, който правеше красиви интерпретации по композицията на Иржи Стивин. "Бил съм като турист в Търново и съм се наслаждавал, на тази музика от хълма, но не съм предполагал, че ще бъда част от нея. За мен това е голям подарък на съдбата", развълнуван бе той. Киселова гледа спектакъла. Снимка 24 часа

За живото изпълнение на музиката бе осигурен и виртуозът на зурна Николай Кръчмаров от Варна, а народната певица Цветина Кръстева изпълни женските вокали.

В края на 17-минутното шоу небето над Царевец избухна в зрелищни фойерверки, а множеството не спираше да аплодира.

Сред гостите бе председателят на парламента Наталия Киселова. Тя изгледа концерта в компанията на кмета на града Даниел Панов и депутатите Мариана Бояджиева от БСП и Димитър Николов от ГЕРБ - СДС. Даниел Панов написа във фейсбук страницата си:

"Аудио-визуалният спектакъл "Царевград Търнов - звук и светлина" - за първи път с музика на живо!

Кулминация на концерт-спектакъла по повод 40 години на Летния оперен фестивал "Сцена на вековете" и на АВП "Царевград Търнов - звук и светлина".