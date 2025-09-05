Тошо Куката: Всички съдии да са живи и здрави, все така справедливи и готини (Видео)

Не бяхме прави за клипа в мола, съжалявам. От днес ще правя само добри дела, ще помагам на бедни и болни, за да ме поживи Господ, каза инфлуенсърът

Доволен съм от решението, евала на пловдивския съд. Искам всички съдии да бъдат живи и здрави и все така справедливи и готини.

С тези думи Тодор Чалъков, познат в интернет като Тошо Куката, коментира потвърждаването на глобата, наложена му за клипа, в който с Емили Тротинетката и Чеченеца разхождат момче с колан на врата като куче из пловдивски мол. Както "24 часа" вече писа, на 1 септември Окръжният съд в Пловдив отхвърли жалбите им и протеста на прокуратурата и така санкциите на тримата инфлуенсъри от по 2000 лв. станаха окончателни.

Видеото беше заснето и публикувано в началото на април 2023 г. След това тримата бяха арестувани и прекараха близо 2 месеца зад решетките, преди да ги пуснат под гаранция. Днес Тошо Куката се появи в Съдебната палата, за да подаде документи, за да си получи парите обратно, след като делото срещу него окончателно е приключило.

Макар да е осъден за хулиганство, Чалъков е щастлив от наказанието, тъй като магистратите оправдаха него и "колегите" му по първоначално повдигнатото обвинение - че действията са извършени с изключителен цинизъм. "Радвам се, че истината възтържествува. Че българското правосъдие си свърши работата, беше честно и справедливо", каза Тошо Куката. Според него цяла България била видяла, че разхожданият на каишка Денислав е излъгал.

"От днес нататък смятам да правя само добри дела. Да помагам на хора в нужда, на бедни хора, на болни, да им давам пари, за да може Господ да ме поживи. Искам да правя само позитивни и добри работи и да се развивам духовно, защото знам, че доброто ще спаси света", зарече се Куката. И призова всички хора да бъдат добри, защото така душата им ще е чиста.

Тодор Чалъков добави, че осъзнава грешката си отпреди 2 години. "Доволен съм от решението, защото в мола и ние не преценихме, че не трябва да правим шоу. Не бяхме прави, съжалявам за което", заяви той. Попитан от "24 часа" кога ще плати глобата, тъй като вече не може да обжалва, обясни, че най-вероятно ще го направи следващата седмица.