Тежка нощ за огнеборците в Югозапада, борят се с пет пожара (Снимки)

1712
Пожарите са на няколко места. Снимка: ЮЗДП

Очертава се тежка нощ за горските служители от ЮЗДП. Гори на няколко места в обхвата на предприятието!

С пет пожара се борят в момента горските служители като единият е на територията на НП "Рила". Там, освен жива сила, се включиха и булдозер. Правят се просеки като работата на горските ще продължи и през нощта.

Горя и на територията на ДГС Сандански, над село Плоски, където огънят е обхванал борова гора. Там пожарът е овладян, обработва се и облива по периферията му, опожарена е площ около 40дка, трудно се определя от силното задимяване. Няма опасност за населеното място.

Ето и къде са пожарите: 

Сигнал за пожар в землището на с. Кукурясцево, местността "Ливадска река" вдигна този следобед на крак служителите на ДГС Петрич.

Пожар, възникнал на територията на ДГС Брезник навлезе и в ДГС Сливница. Екипи от четири горските стопанства с два противопожарни автомобила бяха изпратени на терен. След загасяването на огъня, остава екип да дежури на място.

Потушава се и огън край село Драговищица, там са служители на ДГС Кюстендил.

Гасенето тепърва започва. Снимка ЮЗДП
Пострадало дърво от огъня. Снимка ЮЗДП
