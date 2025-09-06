Делян Пеевски: Нашата мисия е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на ДПС Делян Пеевски изпрати своите поздравления по повод 140-годишнината от Съединението на България. Ето какво казва той:

"Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.

Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.

Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.

Съединението прави силата!

Съединението е новото начало за българската държава!

Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.

Честит празник!"