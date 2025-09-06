ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп не знаел за тайната мисия на командоси, убил...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21243118 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: Нашата мисия е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново

2188
Делян Пеевски

Лидерът на ДПС Делян Пеевски изпрати своите поздравления по повод 140-годишнината от Съединението на България. Ето какво казва  той:

"Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.

Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.

Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.

Съединението прави силата!

Съединението е новото начало за българската държава!

Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.

Честит празник!"

Делян Пеевски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3