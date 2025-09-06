Кметът Костадин Димитров: Пловдив е символ на думата заедно

"Пловдив е най-старият жив град в Европа. Градът е символ на думата заедно, той е многонационален, с различни етноси. Това, което е показателно за града ни, трябва да се разпростре в цялата страна. В града не само се приемаме, а си помагаме да живеем заедно".

Това каза кмета на Пловдив Костадин Димитров в ефира на Би Ти Ви. Днес града чества 140-годишнината на Съединението на България.

"Вниманието към културното наследство е много силно. Полагаме усилия да има повече туристически дестинации, не само за туристите, а и за пловдивчани. Пловдив се превърна в културната столица на България", каза още Димитров.