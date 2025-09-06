Областният управител на Пловдив: Съединението е подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност

Съединението не беше просто политически акт – то беше израз на непоколебимата воля на един народ да живее в една държава. Това беше подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които вдъхновяват и днес. С тези думи областния управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева отбеляза 140-ата годишнина от Съединението на България и празник на града.

Вижте цялото поздравление на областния управител проф. д-р Христина Янчева:

Уважаеми жители на Пловдивска област,

Скъпи сънародници,

Днес отбелязваме един от най-светлите дни в българската история –

Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тук, в нашия

Пловдив, на 6 септември 1885 година, прозвучаха думите, които промениха

съдбата на народа ни. Тук хиляди българи, обединени от общата мечта за

свобода и национално единство, излязоха по улиците и направиха историята

възможна.

Съединението не беше просто политически акт – то беше израз на

непоколебимата воля на един народ да живее в една държава. Това беше

подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които

вдъхновяват и днес.

Нека си спомним за героите от Българския таен централен революционен

комитет начело със Захари Стоянов, майор Райчо Николов и четата на

Чардафон Велики. Нека да отдадем заслуженото на доброволците и

обикновените пловдивчани, които се осмелиха да излязат срещу страха и да

отстояват свободата си.

На този ден нека си пожелаем да носим същия дух – дух на единство,

смелост и вяра в бъдещето. Да бъдем достойни наследници на тези, които

доказаха, че заедно можем да постигнем всичко.

Честит празник, скъпи съграждани! Бъдете здрави, сплотени и горди с

това, че именно нашият Пловдив е люлката на Съединението!

Да живее Съединението!

Да живее България!