Областният управител на Пловдив: Съединението е подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност

24 часа Пловдив онлайн

956
Областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева.

Съединението не беше просто политически акт – то беше израз на непоколебимата воля на един народ да живее в една държава. Това беше подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които вдъхновяват и днес. С тези думи областния управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева отбеляза 140-ата годишнина от Съединението на България и празник на града.

Вижте цялото поздравление на областния управител проф. д-р Христина Янчева:

Уважаеми жители на Пловдивска област,
Скъпи сънародници,

Днес отбелязваме един от най-светлите дни в българската история –
Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тук, в нашия
Пловдив, на 6 септември 1885 година, прозвучаха думите, които промениха
съдбата на народа ни. Тук хиляди българи, обединени от общата мечта за
свобода и национално единство, излязоха по улиците и направиха историята
възможна.

Съединението не беше просто политически акт – то беше израз на
непоколебимата воля на един народ да живее в една държава. Това беше
подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които
вдъхновяват и днес.

Нека си спомним за героите от Българския таен централен революционен
комитет начело със Захари Стоянов, майор Райчо Николов и четата на
Чардафон Велики. Нека да отдадем заслуженото на доброволците и
обикновените пловдивчани, които се осмелиха да излязат срещу страха и да
отстояват свободата си.

На този ден нека си пожелаем да носим същия дух – дух на единство,
смелост и вяра в бъдещето. Да бъдем достойни наследници на тези, които
доказаха, че заедно можем да постигнем всичко.

Честит празник, скъпи съграждани! Бъдете здрави, сплотени и горди с
това, че именно нашият Пловдив е люлката на Съединението!
Да живее Съединението!
Да живее България!

