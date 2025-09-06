Георги Първанов: Не вярвам Радев да има успех със своя партия

"Всички говорят за партия на Румен Радев, не бих искал да е така. Моята прогноза, е че това не е добре, знам го от личен опит. Допускам, че призидентът Радев също няма да има крупен успех с такъв проект."

Това каза президентът Георги Първанов в деня на Съединението пред Би Ти Ви. Той даде и своите аргументи защо Радев няма да постигне голям успех със свой проект.

"Има друго статукво, повечето избиратели са ориентирани, организирани. Един проект изисква структури по места, без такива трудно се прави политика в България. Идейно не виждам място за нови политически проекти в България."

Първанов е разочарован от политиката в момента и смята, че българският народ е обезсърчен.

"Вероятно е обезсърчен българския народ. Съединението е успешно, защото има кауза, тази на нашите възрожденци. Тогава има лидери, които се хвърлят решително и в крайна сметка успяват. Има държавници, които като един защитават този акт.

С болка следя политиката и парламента. Помня период, в който имаше толерантност, диалог между президент и премиер, между различните формации. Не знам как я мислят сегашните политици. За да постигнем нещо, трябва да имаме кауза. Нашата кауза не може да бъдат евроатлантически ценности. Аз съм подписал договора за Европейския съюз, но нашата национална кауза трябва да е да бъдем равни с другите европейски народи, както казва Васил Левски.

Не мога да си представя, че всички управляващи партии, могат да имат обща кандидатура за президент. БСП да подкрепи ГЕРБ например, обратното просто не го вярвам. Ще има противопоставяне, това може да създаде напрежение в коалицията. Най-важно е да се намери фигура, която да е широко приемана от гражданите. Аз бях лидер на БСП, но хората повярваха в моето послание. На мнозина им писна от това противопоставяне от двете страни на "Дондуков".

Скептик съм за поредния вот на недоверие към правителството. По този начин се изхабява вота на недоверие, това консолидира управляващите, но не и опозицията."