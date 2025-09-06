Петър Стоянов: Сами си направихме Съединението, което е чудо невиждано

"Съединението и последвалата победа в Сръбско-българската война смятам за най-великите дати в новата българска история. През последните години отдаваме достатъчно внимание на Съединението, честваме го, но ми се струва, че нашите прояви са по-скоро външни. Сами си направихме Съединението, сами се мобилизирахме в Сръбско-българската война и победихме, което е чудо невиждано"

Това каза президентът Петър Стоянов, който на празника гостува в ефира на НОВА.

Според него не обръщаме такова внимание на изключително важните последици от Съединението. "То увеличава площта на България от 63 хил. кв. км на 96 хил кв. км".

"След Съединението България влиза в 5 войни. В резултат на тези стотици хиляди жертви и осакатени българи ние увеличаваме площта си с още 15 хил. кв. км. Тоест Съединението, без да пукне нито една пушка и без да даде нито една жертва, прави така, че България увеличава своята територия с една трета", поясни Стоянов.

"Това е много важно от икономическа, стопанска гледна точка и даже и спрямо войска. България след Съединението става най-значителния фактор на Балканския полуостров", каза той. По думите му за първи път сме във фокуса на общественото внимание във Европа вече като субект на историята, а не като обект.

"В навечерието на Първата световна война дори Чърчил казва, че присъединяването на България към англо-френския блок е по-важно от това на Сърбия и Гърция взети заедно", казва президентът.

По думите му друга важна последица след Съединението е новото самочувствие на българите. "До тогава все чакаме някой да ни освободи. Парадигмата е как руска кръв и руска пот ще избавят от неволя наший падналия род. За първи път си казваме, че можем сами".