Посолствата у нас: Денят на Съединението е ключов ...

Георг Георгиев: Да работим неуморно за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България

Георг Георгиев СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Нека помним уроците на историята и да работим неуморно за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България, посочва министърът на външните работи Георг Георгиев в поздравление по повод 140 години от Съединението на България.

Днес, в условията на глобални предизвикателства и нестабилна международна среда, духът на Съединението е по-актуален от всякога. Единството и солидарността, както в рамките на страната ни, така и с нашите партньори в Европейския съюз и международната общност, са ключът към мира, сигурността и просперитета, казва Георгиев.

Той допълва, че този ден е символ на единството, на волята на българския народ и на стремежа към национално достойнство и независимост. "Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година е резултат не само на дипломатическо майсторство, но и на дълбоко национално съзнание и жертвоготовност. То показа пред света, че когато българите действат заедно в името на справедлива кауза, постигат велики цели", заявява Георг Георгиев.

