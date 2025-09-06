Желязков: Единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът Росен Желязков поздрави българите по повод деня на Съединението. Ено какво казва той:

Поздравявам Ви по случай 140-тата годишнина от Съединението на България. Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост.

Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко.

Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред.