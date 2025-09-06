Посолствата у нас: Денят на Съединението е ключов момент от историята на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посолствата в София честитиха празника на Съединението на България във фейсбук.

Честит Ден на Съединението, България! Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на Съединението – силен символ на националното единство и устойчивост, написаха дипломатите на САЩ. Честит Ден на Съединението, България! Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на... Публикувайте от US Embassy Sofia в Петък, 5 септември 2025 г.

От мисията на Великобритания пък написаха: Днес отбелязваме Деня на Съединението — ключов момент в историята на България, който символизира непреклонния дух на единство и решителност.

От Британското посолство поднасяме най-сърдечни поздравления на българския народ по случай този значим национален празник. ⚪️🟢🔴 Днес отбелязваме Деня на Съединението — ключов момент в историята на България, който символизира непреклонността дух... Публикувайте от British Embassy Sofia в Събота, 6 септември 2025 г.

Към поздравленията се включи и посолството на Франция:

Посолство на Франция отправя своите най-сърдечни пожелания към всички българи по случай честването на Деня на Съединението на България, отбелязван на 6-и септември. 🤝 Посолството на Франция отправя своите най-сърдечни пожелания към всички българи по случай честването на Деня на... Публикувайте от Ambassade de France en Bulgarie / Посолство на Франция в България в Петък, 5 септември 2025 г.

Мисията на Германия у нас наблегна, че днес празнуваме свободата и единството:

Честит Ден на Съединението на България, която днес празнува свободата и единството. ✌️

🤝 Днес се навършват 140 години от едно от най-значимите събития в новата българска история. На 6-ти септември 1885 г. Южна България (Източна Румелия) се обединява с Княжество България. Датата e символ на единството и стремежа към независимост за всички българи. 🇧🇬 Честит Ден на Съединението на България, който днес празнува свободата и единството. ✌️ 🤝 Днес се навършват 140... Публикувайте от Deutsche Botschaft Sofia в Събота, 6 септември 2025 г.

Руското посолство в София не е пуснало пост във фейсбук по повод Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Нито гръцкото и турското.