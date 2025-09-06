Георги Георгиев: Ген. Владимир Вазов е не само велик воин, той е и строител на съвременна България

Ген. Владимир Вазов е не само велик воин, той е и строител на съвременна България, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в словото си при откриването на паметника на генерала в София.

Георгиев добави, че като градоначалник на София ген. Вазов има изключително значение за придаване на европейския облик на столицата – от градския транспорт и неговата модернизация през изграждането на познатите ни до днес градски и културни институции, поставя началото на строителството на Рилския водопровод и слага край на политическите чистки в Общината.

Министърът припомни отношението на комунистическия режим към ген. Владимир Вазов и интернирането му в Рибарица, след това оставен да загине в крайна бедност, а гробът му е поруган.

Георги Георгиев определи ген. Владимир Вазов като изключителен българин, пълководец, признат от всички водещи Велики сили, от чуждите армии за своите заслуги, обичан от Българската армия, наричан от българските войници – нашият генерал, защото никога не се е криел и винаги е бил на първата линия. Министър Георгиев припомни, че през 1936 г. в Лондон, по повод честване на края на Първата световна война, пред 3000 военнослужещи и 200 знамена, главнокомандващият парада лорд Милн заповядва – "Свалете знамената! Минава ген. Владимир Вазов, победителят при Дойран“.

Министър Георги Георгиев честити Деня на Съединението и посочи, че отдавна живеем в съединена България. „Да сме съединени не означава да нямаме различия в мненията, да не спорим, да нямаме противоречия. Напротив, да сме съединени днес обаче означава и в споровете – политическите, обществените битки и дебати, да държим сметка, че отстояването на собствените ни виждания не могат и не бива да бъдат за сметка на чуждото достойнство, на уважението към другия. Съединението е дело на обединения български народ и на управляващи, и опозиция.“, посочи той, цитиран от БТА.

Също така Георгиев отбеляза, че не бива в отдавна съединена България българският народ да изглежда по разединен от всякога, често заради отдалите се на популизма, заради преследващите политическото си его, игнорирайки националния идеал.

В Деня на Съединението в София бе открит паметник на ген. Владимир Вазов. На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, общински съветници, изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров, както и граждани. Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“. Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на „Сиела Норма“. Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.