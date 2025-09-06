ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ИТН: Обединени, заедно ще постигнем много повече

Депутатите от ИТН СНИМКА: Румяна Тонева

Обединени, заедно ще постигнем много повече, написаха от парламентарната група на партия „Има такъв народ“ (ИТН) на страницата си във фейсбук. 

Съединението на България от 1885 г. е един от най-великите политически актове в нашата история, тъй като обединява изстрадалите Княжество България и Източна Румелия в една държава. А днес... Днес отново трябва да си спомним притчата за Кубрат и синовете му, чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече, посочват от ИТН.

