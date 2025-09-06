ИТН: Обединени, заедно ще постигнем много повече

Обединени, заедно ще постигнем много повече, написаха от парламентарната група на партия „Има такъв народ“ (ИТН) на страницата си във фейсбук.

Съединението на България от 1885 г. е един от най-великите политически актове в нашата история, тъй като обединява изстрадалите Княжество България и Източна Румелия в една държава. А днес... Днес отново трябва да си спомним притчата за Кубрат и синовете му, чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече, посочват от ИТН.