Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездр...

Властта се нареди на молебена за Съединението в Пловдив, за първи път не служи дядо Николай (Снимки)

Местната власт начело с кмета Костадин Димитров, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, областният управител Христина Янчева застанаха най–отпред в храма на тържествения молебен. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Службата възглави Белоградчишкият епископ Поликарп, гражданите се брояха на пръсти

Цялата местна власт начело с кмета Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, председателят на общинския съвет Атанас Узунов, заместник–кметове и депутати  застанаха в катедралния храм "Света Богородица" за молебена послучай 140 години от Съединението. На мнозина направи впечатление отсъствието на митрополит Николай, който всяка година възглавява службата и отправя празнични слова. Вместо него литургията водеше Белоградчишкия епископ Поликарп.

Според запознати митрополитът тази сутрин не се почувствал добре и възложил да го замести неговият първи викарий. Сред присъстващите бе и бившият кмет Здравко Димитров. На пръсти се брояха редовите граждани.

След молебена всички се поклониха на гроба на Гаврил Кръстевич, който в двора на храма, а след това официалните лица отидоха пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина и на паметната плоча на капитан Райчо Николов да ги почетат.

Празникът на Пловдив продължава довечера с възстановка на събитията от 1885 година пред Военния клуб,  на Античния театър, изложба в Историческия музей и заря–проверка, на която се очакват първите хора в държавата като президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, шефката на парламента Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков.

