Властта се нареди на молебена за Съединението в Пловдив, за първи път не служи дядо Николай (Снимки)

Службата възглави Белоградчишкият епископ Поликарп, гражданите се брояха на пръсти

Цялата местна власт начело с кмета Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, председателят на общинския съвет Атанас Узунов, заместник–кметове и депутати застанаха в катедралния храм "Света Богородица" за молебена послучай 140 години от Съединението. На мнозина направи впечатление отсъствието на митрополит Николай, който всяка година възглавява службата и отправя празнични слова. Вместо него литургията водеше Белоградчишкия епископ Поликарп.

Според запознати митрополитът тази сутрин не се почувствал добре и възложил да го замести неговият първи викарий. Сред присъстващите бе и бившият кмет Здравко Димитров. На пръсти се брояха редовите граждани.

След молебена всички се поклониха на гроба на Гаврил Кръстевич, който в двора на храма, а след това официалните лица отидоха пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина и на паметната плоча на капитан Райчо Николов да ги почетат.