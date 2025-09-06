Община до Пловдив въвежда ековозила за сметопочистване

Тези автомобили са разпространени в цяла Италия – от Неапол и Милано до Сицилия и островите на Апенините, казват от администрацията

Пловдивската община "Марица", която управлява 19 села, въвежда български екоавтомобили за сметопочистване. Проектът стартира с пет ековозила, които не отделят локални въглеродни емисии и опазват природата, съобщават от администрацията.

„Ние сме първи в страната, които въвеждаме БГ електрокамиони – изключително маневрени, икономически ефективни и опазващи околната среда, с нулеви вредни емисии" , казва кметът Димитър Иванов.

Возилата разполагали с литиево-йонна батерия 16,5 kWh, а пробегът е 150 км. Екокамионът е проектиран да извозва товари до 500 кг и е подходящ за работа в населени места, тъй като отговаря на всички световни изисквания за ниски нива на шум и емисии.

"Този модел е разпространен в цяла Италия – от Неапол и Милано до Сицилия и островите на Апенините. Нашите електроавтомобили са добре познати и в САЩ, Франция, Полша, Чехия, Унгария и други държави", коментира техническият директор инж. Румен Фердинандов. Той подчерта, че електроавтомобилите са произведени изцяло в България – от софтуера и управлението до връзките, което дава гаранция за качествено и навременно съдействие с партньорите. Електрокамионът разполага с пулт за управление за вдигане на коша. При работа с хидравликата се чува сигнализация, която е съобразена със всички световни стандарти.

Иновативният електрокамион ще бъде демонстриран на изложението на общините през октомври.