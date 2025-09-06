Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато пазарувал вчера във врачански хипермаркет мъж от Мездра успял да задигне незабелязано мобилния телефон и ваучер за храна за 400 лв. от касиерката. Преди това той споделил на опашката, че бърза за влака до Мездра.

Когато касиерката забелязала, че ѝ липсва телефона и ваучера, веднага се обадила в полицията. От там реагирала бързо и след 20 минути 48-годишния крадец бил открит по описанието на жената на слизане от влака на гара Мездра.

У него униформените открили задигнатия телефон и ваучера на врачанската касиерка. Вещите са върнати на тъжителката с разписка, съобщиха от полицията.