Един от биячите на полицейския шеф бил пълен отлич...

Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездра

Валери Ведов

Гара Мездра. Снимка Архив

Докато пазарувал вчера във врачански хипермаркет мъж от Мездра успял да задигне незабелязано мобилния телефон и ваучер за храна за 400 лв. от касиерката. Преди това той споделил на опашката, че бърза за влака до Мездра.

Когато касиерката забелязала, че ѝ липсва телефона и ваучера, веднага се обадила в полицията. От там реагирала бързо и след 20 минути 48-годишния крадец бил открит по описанието на жената на слизане от влака на гара Мездра.

У него униформените открили задигнатия телефон и ваучера на врачанската касиерка. Вещите са върнати на тъжителката с разписка, съобщиха от полицията.

