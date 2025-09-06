Атанас Зафиров: Когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща

Атанас Зафиров: Съединението е урок по воля и решимост, който днес е по-актуален от всякога

„6 септември е повече от историческа дата – това е урок по воля, решимост и любов към Родината", заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица", и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по повод 140-ата годишнина от Съединението на България.

Той припомни, че силата на националния дух не зависи от външни обстоятелства, а от ясна кауза, посока и хора с усет за съдбините на народа. „Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща", каза Зафиров.

Според него, Съединението поставя съдбините на страната в ръцете на самия български народ.

„Не напразно Вазов го нарича „септемврийската революция". България се събужда, влиза в историята с гръм и трясък и показва, че има силата сама да решава бъдещето си", заяви още Зафиров.

„Нека по-често си припомняме тази сила. Днес, повече от всякога, имаме нужда от единство – за да преодолеем предизвикателствата на новото време и да вземем съдбата си в собствени ръце. Аз вярвам, че това е възможно. Тази сила никога не си е отивала. Просто трябва да си спомним за нея", призова Атанас Зафиров.