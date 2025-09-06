Пожарът край Чипровци е потушен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът от снощи край Чипровци е потушен.

Припомняме, че вчера избухнаха огромни пламъци в покрайнините на населеното място. Кметът Пламен Петков алармира за инцидента и призова доброволци да се включат заедно с пожарните екипи в потушаването им.

„Има изгорели вили в местността "Клисурата". Частните имоти са необитаеми, обясни комисар Венцислав Райков" , директор на РДПБЗН – Монтана.. Няма пострадали хора. Близо 40 души са участвали в гасенето.

Цяла нощ пожарникари от Монтана, Чипровци, Гаврил Геново, доброволци от общината и лесничеи са се борили с огъня. Тази сутрин отново е продължило гасенето на сухи треви и храсти, съобщи кметът на Чипровци.

Заради пожара вчера бе спрян токът.

Пожарът е на площ от приблизително 500 декара, обхванал широколистната гора между селата Митровци и Железна.